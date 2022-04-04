Красногорск, , 16:41 — REGNUM В рамках программы «Социальная ипотека» на территории Подмосковья начался прием заявок от молодых педагогов. Об этом 4 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

Ипотека

«В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в программе «Социальная ипотека» для молодых учителей. Подать документы можно до 29 апреля», — сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Воспользоваться этой возможностью могут специалисты не старше 35 лет. При этом желающих получить соципотеку на территории Подмосковья с каждым годом становится все больше, отметила чиновник.

«Это отличная мера поддержки, которая действительно работает — область платит за жилье, а участнику программы остается только платить проценты по кредиту банку», — сказала Каклюгина.

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