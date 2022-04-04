Курган, 4 апреля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 4 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 18 человек, выписались по выздоровлении 220. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Alania.gov.ru Вакцинация от коронавируса

Всего за сутки выявлено 97 заражённых коронавирусом курганцев, на два человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 4 апреля выявлено 101 779 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 99 237 человек, скончались 1368 пациентов (на пять человек больше, чем днём ранее).