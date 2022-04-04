Москва, 4 апреля 2022, 16:40 — REGNUM Совет Думы принял решение о создании депутатских групп по связям с парламентами Донецкой и Луганской народных республик во главе с депутатами от «Единой России» Дмитрием Саблиным и Виктором Водолацким, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
Duma.gov.ru

«Нам необходимо, используя парламентское измерение, развивать отношения не только по линии профильных комитетов (эта работа ведётся председателями комитетов), но и в рамках межпарламентского сотрудничества», — отметил Володин в телеграм-канале.

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