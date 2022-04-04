Москва, 4 апреля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Совет Думы принял решение о создании депутатских групп по связям с парламентами Донецкой и Луганской народных республик во главе с депутатами от «Единой России» Дмитрием Саблиным и Виктором Водолацким, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Нам необходимо, используя парламентское измерение, развивать отношения не только по линии профильных комитетов (эта работа ведётся председателями комитетов), но и в рамках межпарламентского сотрудничества», — отметил Володин в телеграм-канале.