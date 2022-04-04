Самара, , 16:52 — REGNUM Ансамбль народной песни и пляски «Волжские казаки» дал концерт в Самарском госпитале для военнослужащих Центрального военного округа, принимавших участие в специальной операции на Украине. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Ансамбль казачьей песни Фото предоставлены пресс-службой проекта «Мечтай со мной»

Творческий коллектив исполнил музыкальные композиции, в том числе «Казаки в Берлине», «Пой, моя гармонь», «Эх, да мы казаки».

Вокалисты ансамбля также исполнили песню «Донбасс за нами и с нами бог», которую написали жители Донецка — поэт Владимир Скобцов и композитор Михаил Хохлов, в честь борьбы за независимость Луганской и Донецкой Народных республик.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ансамбль «Волжские казаки» Дома офицеров Самарского гарнизона, проехав более 2,5 тысяч километров, провел концерт в пункте тылового обеспечения для военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине.