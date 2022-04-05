Ульяновск, , 09:22 — REGNUM Из Краснодарского края в Ульяновск доставили 38-летнюю женщину, которого подозревают в мошенничестве под видом оказания услуг по снятию порчи. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии полицейских, предполагаемая злоумышленница создала в социальных сетях аккаунты, где предлагала «услуги» под предлогом снятия порчи, оказания нетрадиционных методов лечения или гадания.

«К примеру, у жительницы Засвияжского района Ульяновска на протяжения нескольких месяцев под видом гадания подозреваемая похитила более 180 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Фигурантку задержали в Краснодарском крае и доставили в Ульяновск. Следствие полагает, что среди пострадавших также есть жители Башкирии и Мурманской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительница Димитровграда с апреля по ноябрь 2021 года перечисляла свои сбережения на «брокерскую» платформу, рекламу которой нашла в интернет. В результате она лишилась 2 млн рублей.

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