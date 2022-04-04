Ростов-на-Дону, , 16:37 — REGNUM С начала эвакуации мирного населения Донбасса в Ростовскую область прибыли более 460 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 4 апреля.

Жители Донбасса прибыли в Мордовию

В пунктах временного размещения, развёрнутых в Ростовской области, приют нашли 5600 человек, половина из них — дети. Беженцев встречают в двух городках жизнеобеспечения, работающих на пунктах пропуска в Матвеевом Кургане и Весело-Вознесенке. Их посетили более 10,5 тысячи мирных жителей Донбасса, эвакуированных в Россию.

В ПВР дежурят специалисты МЧС России, которые оказывают психологическую, консультативную и информационную помощь.