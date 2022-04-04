Москва, 4 апреля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Актриса Рената Литвинова вышла на связь с поклонниками из клиники. Она опубликовала фотографию в своём телеграм-канале 4 марта, на которой она позирует в больничной рубашке, сидя на кровати в палате.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рената Литвинова

«Сегодня. В окне — солнце», — подписала снимок актриса. Она не сообщила, что стало причиной её госпитализации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МХТ им. Чехова заменил спектакль «Звезда Вашего периода» с Ренатой Литвиновой на постановку «Сирано де Бержерак». Официальной причиной стала болезнь актрисы, однако ряд СМИ сообщал о том, что Литвинова уехала из России. Сама артистка публикует фотографии из-за границы, однако её местоположение неизвестно.