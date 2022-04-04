Москва, , 16:34 — REGNUM Госдума 21 апреля рассмотрит годовой отчет Центрального банка и кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность главы ЦБ.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Решение принято на заседании Совета Думы, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Парламентарии заслушают отчет финансового регулятора за 2021 год. После этого будет рассмотрена кандидатура Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка России. В этот же день парламентарии рассмотрят проекты постановлений о назначении Филиппа Габунии, Алексея Заботкина и Юрия Исаева на должности членов Совета директоров Банка России.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил, что рассмотрение отчета Банка России за предыдущий год должно предшествовать утверждению руководства ЦБ. Назвалась и предполагаемая дата — 20 апреля.

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