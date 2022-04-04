Волгоград, , 16:36 — REGNUM В Волгоградской области за прошедшие сутки выписаны с выздоровлением 317 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля в региональном оперативном штабе. От осложнений скончались четыре человека.

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С начала пандемии в Волгоградской области выявлено 210 344 носителя инфекции. Лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 4 462 пациента. Всего выздоровели 199 142 человека. Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 6 740 жителей.

По данным федерального оперштаба, за сутки в ковид-госпитали поступил 61 новый пациент.