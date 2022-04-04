Вильнюс, , 16:33 — REGNUM Посол России должен покинуть территории Литвы, а посол Литвы в РФ будет отозван из Москвы, сообщил 4 апреля журналистам министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, это реакция Вильнюса на «непрекращающиеся агрессивные действия России на Украине», и понижение статуса двусторонних отношений.

«Правительство Литвы, реагируя на непрекращающиеся агрессивные действия России на Украине, приняло решение о понижении статуса дипломатического представительства. Посол России должен будет покинуть Литву», — заявил глава МИД Литвы.

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