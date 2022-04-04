Рига, , 16:33 — REGNUM

Поле Черкасский Андрей © ИА REGNUM

Ассоциация сельского туризма Латвии выразила готовность поучаствовать в приеме украинских беженцев, но на своих условиях. Об этом сообщил местный портал bb.lv.

«Предприятия сельского туризма готовы предложить размещение в гостевых домиках и домах выходного дня, где комфортные и приватные условия проживания. Предприниматели также готовы предоставить в случае необходимости и услуги питания», — говорится в обращении организации.

«Размещая украинских беженцев в сельской местности, мы можем создать для них достойные, обоюдовыгодные условия как с точки зрения занятости, так и условий жизни», — обещает Ассоциация сельского туризма. По мнению ассоциации, беженцам надо лишь принять предложение работы от местных фермеров.

Как подчеркивается в обращении, сельское хозяйство Латвии с удовольствием восполнит за счет беженцев дефицит работников, поскольку многие предприятия испытывают острую нехватку рабочих рук.

В четверг, 7 апреля, члены ассоциации соберутся на общее собрание, чтобы обменяться опытом и обсудить вызовы нынешнего сезона. Вопросов для обсуждения и впрямь хватает, в том числе — как отнесутся к идее своего возможного размещения и трудоустройства в латвийской глубинке сами украинские беженцы, сообщил латвийский портал.