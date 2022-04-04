Штат Джорджия, США, 4 апреля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Американский штат Джорджия выплатит $4,8 млн родственникам 60-летнего афроамериканца, который был убит полицейским в 2020 году во время задержания из-за неисправной задней фары, сообщает 4 апреля The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

Речь идет о Джулиане Эдварде Рузвельте Льюисе, которого ночью попытался остановить на дороге полицейский Джейкоб Томпсон, заметив, что у машины сломана задняя фара.

Согласно отчету Бюро расследований штата Джорджия, Льюис долгое время отказывался останавливаться и Томсону пришлось прижать машину к обочине. Выйдя из автомобиля, полицейский выстрелил в Льюиса, так как ему показалось, что афроамериканец решил завести мотор и поехать ему на встречу. В результате полученного ранения Льюис скончался на месте.