Рязань, 4 апреля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. В полуфинал плей-офф Кубка регионов вышла хоккейная команда «Рязань-ВДВ», сообщила 4 апреля пресс-служба правительства региона.

Https://www.ryazangov.ru Команда МХК «Рязань-ВДВ»

Хоккеисты 3 апреля во Дворце спорта «Олимпийский» в решающем матче серии ¼ плей-офф НМХЛ одержали победу над пензенским «Дизелистом». Счёт игры 4:2.

В полуфинале Кубка Регионов рязанские спортсмены сыграют с «Динамо-Юниор» из Санкт-Петербурга.