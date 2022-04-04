Таллин, 4 апреля, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Полиция Эстонии будет пресекать использование советской и российской символики на праздновании Дня Победы 9 мая, заявил 4 апреля глава департамента полиции и погранохраны Элмар Вахер эстонскому телеканалу ERR.

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По его словам, полицейские «выйдут большими силами» против «предосудительных георгиевских ленточек или формы Красной Армии.

«Появление у «Бронзового солдата» 9 мая с символикой, оправдывающей агрессию, будь то форма советской армии или георгиевские ленточки, предосудительно с точки зрения полиции. Мы готовы прекратить такую деятельность 9 мая. Мы выйдем большими силами, так как ситуация не сравнима с прежними годами», — заявил Вахер.

При этом главный полицейский Эстонии признал, что с правовой точки зрения использование этих символов и наказание за их использование остается неопределенным, так как законодательных актов на этот счёт пока еще нет.

Но Вахер выразил надежду на то, что за оставшийся до Дня Победы месяц эстонский парламент примет законы, дающие полиции больше инструментов для борьбы с российской и советской символикой.