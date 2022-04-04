Лас-Вегас, США, , 16:25 — REGNUM Поклонники певца Джастина Бибера обсуждают в Сети возможную беременность его супруги, модели Хейли Бибер. Об этом 4 апреля пишет The Sun.

Джастин Бибер Скриншот YouTube

Как отмечает СМИ, пользователи считают, что звёздная пара скоро станет родителями после того, как она появилась на церемонии вручения премии «Грэмми». Фанаты четы Бибер заметили изменения фигуры Хейли, которая пришла на мероприятие в свободном белом платье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года Хейли Бибер госпитализировали с подозрением на инсульт. Позже она призналась, что врачи диагностировали у неё тромб в мозге.

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