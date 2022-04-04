Ростов-на-Дону, , 16:24 — REGNUM С начала эвакуации Ростовскую область покинули более 20 тыс. беженцев, в экстренном порядке покинувшие Донбасс. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 4 апреля.

Поезда Павел Ищенко © ИА REGNUM

«Ежедневно с железнодорожной станции Таганрога убывают составы с беженцами в различные регионы России. Всего с начала эвакуации в 20 субъектов Российской Федерации доставлено более 20 тыс. человек, в том числе почти 6 тыс. детей», — уточнили в ведомстве.

Донские спасатели сопровождают вынужденных переселенцев до станции и помогают с отправкой в другие регионы России.