Курск, , 16:22 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 16 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Лабораторные исследования на коронавирус Mos.ru

4 апреля зарегистрирован 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией – на шесть больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 114 тыс. 158 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 106 тыс. 642 пациента, в том числе 185 – за последние сутки.

Всего скончались 2393 человека. Подтверждено три новых летальных случая.