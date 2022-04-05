Москва, , 08:30 — REGNUM Ситуация в мире и в стране не повлияла на планы россиян поменять работу. Так, из 7494 работающих жителей Российской Федерации старше 18 лет, опрошенных в марте, каждый пятый (21%) принял решение сменить работу. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом Авито Работа и финтех-компанией «Деньги Вперед», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Работник ЖКХ

«Сфера труда чутко реагирует на изменения: всё в буквальном смысле слова замирает. Кризисное время всегда непростое, но и к нему можно относиться по-разному. Опрос показал, что почти у каждого пятого респондента выросла зарплата, а это значит, что всегда можно найти возможность улучшить финансовое состояние. Рынок оправился от первого шока и восстанавливает активность», — подчеркнул управляющий директор Авито Работы Артём Кумпель.

41% респондентов, желающих сменить работу, планируют сделать это в ближайшие 1-2 месяца, еще по одной пятой отводят на процесс поиска новой работы 3-4 месяца (18%) и полгода (20%). Еще 12% рассматривают смену работы в течение года. Из тех респондентов, кто передумал менять работу в феврале–марте 2022 года (9% опрошенных), 60% планируют остаться на текущем месте работы на год и более.

Как оказалось, выше всего процент специалистов, планирующих сменить работу, среди зумеров 18-24 лет — это поколение самое гибкое и четче других понимает свои требования к работодателю и условиям работы.