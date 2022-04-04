Санкт-Петербург, , 16:40 — REGNUM В Санкт-Петербурге в рамках Национального дня донора, который отмечается 20 апреля, проведут масштабную акцию по приёму донорской крови. Об этом 4 апреля сообщили в медиацентре городского правительства.

Кровь

В частности, кровь можно будет сдать в Доме национальностей. Инициатором проведения акции на этой площадке стал комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, при содействии ОКО «Казачий округ Санкт-Петербурга».

Цель акции по приёму крови — снизить её дефицит в медицинских учреждениях города, а также привить местным жителям интерес к донорству.

Принимать кровь будут и у сотрудников Кировского завода 8 апреля. Здесь акция пройдёт с 9:30 до 12:30. Полученный биоматериал отправят в Городскую станцию переливания крови, а затем оттуда в главные клиники Петербурга.

«Мы проводим второй День донора на заводе после десятилетнего перерыва. Кировцы с удовольствием поддерживают донорское движение. В прошлый раз наши сотрудники сдали 25 литров крови. Радует, что на предприятии работает столько неравнодушных и отзывчивых людей», — отметила директор по связям с общественностью и административным вопросам АО «Кировский завод» Екатерина Ключникова.

Стать участником общей акции донорства крови можно и лично, на базе городских станций приёма биоматериала. На сегодняшний день в Петербурге, по данным донорского светофора, дефицитной является прежде всего первая группа крови с положительным и отрицательным резус-факторами. А в Александровской больнице отмечается нехватка первой, третьей и четвертой групп с отрицательным резусом.

Напомним, для того, чтобы стать донором крови, необходимо соответствовать определённым требованиям. Как минимум достигнуть совершеннолетия. Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте «Службы крови».

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