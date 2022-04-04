Москва, 4 апреля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Открытая 4 апреля станция Московской железной дороги (МЖД) «Минская» существенно улучшит транспортную доступность для сотен тысяч жителей районов Фили-Давыдково, Раменки и Дорогомилово. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал у себя в телеграм-канале.

GetBg.net Железная дорога

По его словам, поездка от «Минской» до Киевского вокзала займёт порядка 10 минут, а до новой станции «Аминьевская», с которой можно пересесть на Большую кольцевую линию метро — порядка 2−4 минут.

«Минская и Аминьевская на 20% снижают загрузку Киевского ТПУ в районе вокзала, открывают новые пересадки пассажирам Солнцевской ветки метро и Киевского направления железной дороги», — написал Собянин.