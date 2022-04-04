Джакарта, , 16:15 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб поддерживает план правительства Индонезии по строительству новой столицы, сообщает Antara.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

Одной из форм этой поддержки является готовность правительства Малайзии развивать сухопутную границу с Индонезией на острове Борнео.

Ранее вместе с президентом Индонезии Исмаил Сабри Яакоб стал свидетелем подписания меморандума о взаимопонимании в отношении размещения и защиты индонезийских рабочих-мигрантов в Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1661 случай заражения коронавирусом.

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