Джакарта, 4 апреля, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб поддерживает план правительства Индонезии по строительству новой столицы, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Одной из форм этой поддержки является готовность правительства Малайзии развивать сухопутную границу с Индонезией на острове Борнео.

Ранее вместе с президентом Индонезии Исмаил Сабри Яакоб стал свидетелем подписания меморандума о взаимопонимании в отношении размещения и защиты индонезийских рабочих-мигрантов в Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1661 случай заражения коронавирусом.