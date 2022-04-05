Чебоксары, 5 апреля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела по факту публикации интимных фотографий. Обвиняемая таким образом пыталась отомстить бывшему супругу. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

Под уголовное преследование попала 30-летняя чебоксарка. По версии правоохранителей, в сентябре 2021 года обвиняемая из ревности и личных неприязненных отношений к бывшему супругу, воспользовавшись его отсутствием в комнате, взяла его сотовый телефон, где обнаружила переписку и интимные фотографии другой женщины. Следствие установило, что снимки она переслала себе через мессенджер.

«Без согласия женщины она распространила фотографии в одной из социальных сетей в интернете, отправив их дочери потерпевшей», — говорится в сообщении.

Чебоксарку обвинили в нарушении тайны переписки (ч. 1 ст. 138 УК РФ) и незаконном распространение сведений о частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в Чувашии завершено расследование уголовного дела о публикации частных интимных фотографий. Правоохранители установили, что обвиняемая обнаружила в аккаунте своего брата интимные фотографии общей знакомой и опубликовала их в одной из соцсетей.

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