Москва, , 19:44 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Здравоохранение», российские регионы получают всё больше современного, эффективного оборудования, которое помогает успешнее лечить заболевания, чаше всего становящиеся причиной летального исхода — сердечно-сосудистые и онкологические. А значит — спасать человеческие жизни, выявлять на ранней стадии скрытые патологии, и на месте проводить комплексные мероприятия.

Онкологический диспансер Рубцовска получил оборудование для диагностики и лечения злокачественных новообразований Минздрав Алтайского края

Всего закуплено уже более 20 тысяч единиц медицинских изделий, в том числе, речь идёт о поставках в детские поликлинические отделения более 6,5 тыс. штук приборов отечественного производства.

Для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в медицинские учреждения поступило свыше 13,6 тыс. единиц медицинской техники. Для борьбы с онкологическими заболеваниями в 2021 году введено в эксплуатацию более 2,8 тысячи единиц медицинских изделий, включая 37 аппаратов компьютерной томографии, 17 аппаратов магнитно-резонансной томографии и 16 линейных установок.

По словам заместителя министра здравоохранения РФ Евгения Камкина, реализация федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» позволила вывести оказание помощи пациентам с онкозаболеваниями на качественно новый уровень:

«В соответствии с требованиями порядка по диспансерному наблюдению за взрослыми пациентами, при установлении диагноза ЗНО (злокачественное новообразование), пациент должен быть поставлен на диспансерное наблюдение в течение трех дней и находиться под контролем врачей пожизненно за исключением отдельных заболеваний. Это позволит отслеживать пациента на всех этапах его лечения, контролировать эффективность и переносимость терапии, повышать качество жизни и приверженность к терапии, а также обеспечивать своевременную медицинскую реабилитацию и там, где это необходимо, паллиативную медицинскую помощь».

В онкологической службе регионов внедряется новая организационная технология — Центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), в которых проводится комплекс диагностических мероприятий, диспансерное наблюдение и противоопухолевая терапия. При этом, такая помощь будет максимально приближена к месту жительства пациента.

Алтайский край

Рубцовские онкологи научились успешно справляться со многими видами злокачественных патологий, которые еще несколько десятков лет считались неизлечимыми. Хорошим подспорьем стало поступление в местный онкологический диспансер оборудования для диагностики и лечения злокачественных новообразований.

Для комплексного оснащения операционной и палат реанимаций и интенсивной терапии приобретены универсальный операционный стол, хирургические светильники, современные мониторы, аппараты для искусственной вентиляции легких, для клинико-диагностической и морфологической лабораторий — медицинские микроскопы, центрифуга, автоматический биохимический анализатор, для эндоскопического кабинета поликлиники — видеогастроскопы, видеобронхоскоп, видеоколоноскоп.

По словам главного врача медицинской организации Вадима Мирко, всё оборудование соответствует мировым стандартам оказания медицинской помощи и позволит значительно улучшить качество оказания помощи жителям города Рубцовска и 11 близлежащих районов: Волчихинского, Змеиногорского, Егорьевского, Курьинского, Локтевского, Михайловского, Новичихинского, Поспелихинского, Третьяковского, Рубцовского и Угловского.

«Анализируя результаты проделанной работы, мы все чаще говорим о вполне реальной возможности в уже обозримом будущем взять болезнь под контроль. Рак, который еще несколько лет назад казался таким зловещим и неизлечимым, можно перевести в хроническую стадию и жить с этим недугом долгие годы. И с каждым годом мы все лучше понимаем, как можно этого достичь», — заявил главный врач Алтайского краевого онкологического диспансера Игорь Вихлянов.

Ленинградская область

Во Всеволожской поликлинике Ленинградской области установлен новый мультиспиральный 32-срезовый компьютерный томограф.

«Пациенты поликлиники ― и дети, и взрослые ― смогут пройти компьютерную томографию в амбулаторных условиях. Это очень важно и для регулярных профилактических осмотров и диспансеризации, и для лечения определенных заболеваний, не требующих госпитализации», ― поделилась старшая медицинская сестра отделения лучевой диагностики Виктория Рязанова.

Аналогичный томограф в феврале 2022 года был поставлен также в поликлинику Кингисеппа, а в ближайшее время КТ будет смонтирован в Лодейнопольской больнице.

Кроме того, в медицинских учреждениях Тосно Ленинградской области установлены новые аппараты УЗИ.

«Ультразвуковые исследования ― неинвазивный метод, безусловно, необходимый и важный диагностический инструмент во врачебной практике, помогающий своевременно выявить ряд патологий. Новые УЗИ-аппараты пришли на смену старым. Это современная техника с более широкими возможностями» — пояснил новое оборудование заведующий Тосненской поликлиникой Рустамбек Хасанов.

Оба аппарата уже нашли свое место. Один установлен в женской консультации города Тосно, второй введен в эксплуатацию в Тосненской поликлинике. На нем выполняются УЗИ-исследования как для взрослых, так и для детей района.

УЗИ-исследования помогают врачам своевременно выявить патологию и подобрать правильную схему терапии, улучшив качество жизни пациентов. Чтобы пройти исследование необходимо получить направление от врача-специалиста.

«В рамках модернизации первичного звена Ленинградская область проводит масштабное обновление оборудования. Кроме того, по программе строится три поликлиники в быстрорастущих районах региона. Очень важно, что программа с этого года включена в нацпроект «Здравоохранение», по исполнению которого Ленинградская область стала лидером в 2021 году», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по здравоохранению региона Сергей Вылегжанин.

Башкирия

В Бирскую больницу поступил современный ультразвуковой аппарат, который позволит принимать более качественные, быстрые и надежные решения благодаря интуитивно понятной работе системы и ее эргономике, отвечающей любым потребностям.

С помощью светодиодного монитора c технологией IPS можно наблюдать детали, которые раньше невозможно было увидеть, а новейшая гемодинамическая оценка с высокой чувствительностью и высоким пространственным разрешением позволяет проводить более точный и уверенный анализ даже в сложных ситуациях.

Аппарат используется для ультразвуковых исследований высокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной эхокардиографии высокого класса. С момента ввода в эксплуатацию (8 февраля 2022 года) проведено более 47 исследований.

«Новая установленная система нацелена на сокращение времени обследования и улучшение рабочего процесса с помощью широкого спектра автоматических функций для визуализации, допплерографии, постобработки, измерений, архивирования и обмена данными. С помощью технологий обработки теперь можно быстро и легко проводить измерения фракции выброса сердца, толщины воротникового пространства плода или деформации сердца», — отметила врач функциональной диагностики Гузель Шакирова.

По её словам, большой выбор датчиков, ультразвуковая система, кроме сердечно-сосудистых исследований, позволяет также проводить исследования женского здоровья.

Пермский край

В Чердынскую центральную районную больницу по нацпроекту «Здравоохранение» приобретен новейший электроэнцефалограф. Электроэнцефалография — метод, который применяется для исследования состояния человеческого мозга и базируется на регистрации его электрической активности. Это обследование позволяет обнаружить распространение патологических процессов и признаки эпилепсии.

Процедура отличается высокой информативностью, дает возможность отследить функциональные изменения мозга, динамику заболевания, оценить воздействие проводимого лечения.

«Электроэнцефалограф, поступивший к нам по программе «Модернизации первичного звена здравоохранения», начал работу с 1 апреля и на нём уже прошли обследование первые пациенты. Сама процедура электроэнцефалографии отличается высокой информативностью, дает возможность отследить функциональные изменения мозга, динамику заболевания, оценить воздействие проводимого лечения.

Благодаря поступлению данного оборудования мы смогли на месте принимать пациентов, которые нуждаются в исследовании мозга. Раньше мы отправляли их в Пермь или Соликамск. Конечно, это очень удобно, в особенности для тех жителей Чердыни и близлежащих поселков, которые находятся на диспансерном наблюдении, например эпилептиков. Также, эта диагностика необходима для получения справки при прохождении водительской комиссии», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM главный врач ГБУЗ ПК «Чердынская районная больница» Наталья Козлова.

О том, что впервые за 5 лет в Пермском крае не снизилась рождаемость, сообщила на встрече с губернатором региона министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

По её словам, такой тенденции нет ни в стране, ни в Приволжском федеральном округе.

«Национальные проекты являются базовыми для отрасли здравоохранения и реализуются как за счет федерального, так и регионального бюджетов. Как позитивный нужно отметить тот факт, что бОльшая часть показателей в 2021 году по сравнению с 2020-м улучшилась.

Несмотря на пандемию, удалось снизить смертность от инфарктов, онкозаболеваний, повысилась ранняя выявляемость онкопатологий. Этому способствовало открытие 8 Центров амбулаторной онкологической помощи в территориях края, где людей обследуют, берут на диспансерный учет, проводят курсы химиотерапии. Для этого им теперь не нужно ехать в Пермь, в онкодиспансер.

Эти центры не закрывались в период пандемии ни на один день. В поликлиниках действуют 230 кабинетов раннего выявления онкозаболеваний, где за год обнаружены 8,5 тысячи предопухолевых состояний и 147 онкопатологий. Эти меры помогли снизить смертность от злокачественных новообразований в Пермском крае», — пояснила Анастасия Крутень.

Как сообщало ИА REGNUM, в нашей стране стартовал большой проект по модернизации первичного звена здравоохранения. Его цель — сделать доступнее медицинскую помощь рядом с домом, работой или местом учёбы. Новые поликлиники и ФАПы в регионах — это не только современные медицинские учреждения, но и рабочие места для квалифицированных кадров. На старых объектах проводят капитальный ремонт и заменяют устаревшее оборудование, чтобы обеспечить комфортные условия для пациентов и врачей.

Первичное звено модернизируют по нацпроекту «Здравоохранение», который нацелен на совершенствование оказания медицинской помощи.