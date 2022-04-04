Кострома, 4 апреля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Сварщик Александр Сочешков пожаловался губернатору Костромской области на несправедливый суд. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM. Претензии мужчины касаются обвинительного приговора, вынесенного Свердловским районным судом Костромы.

US gov Сварка

Мужчина трудится электрогазосварщиком в костромской компании и до недавнего времени подрабатывал у индивидуального предпринимателя Юрия Мынзата. 25 июня 2020 года рабочий выполнял для него сварку и резку металла. Операция происходила в месте, не ограждённом специальной перегородкой. Неподалёку от рабочей площадки находилась поленница с дровами. Мужчина окончил работу в 18 часов 36 минут. По словам осуждённого, спустя 7 часов — в 01.24 — на площадке начался пожар, в результате которого сгорело имущество Мынзата: полуприцеп, и автобус ПАЗ, принадлежащий Транспортной лизинговой компании. Общая сумма ущерба превысила 1,6 млн. рублей. Осуждённый полагает несправедливым возложение всей ответственности за пожар на себя:

«Фактически Мызнат был моим пусть неофициальным, но работодателем. Получилось, что он ни за что не отвечает, всю вину возложили не исполнителя. При этом прямая обязанность руководителя — следить за соблюдением техники безопасности на пожароопасном объекте. Считаю, что к плачевным последствиям привело его халатное отношение к организации рабочего места при сварочных работах. Отмечу — у ИП продолжают работать другие люди, они тоже могут пострадать из-за невнимания к правилам безопасности», — говорится в обращении.

Также мужчина возмущён тем, что судья отклонил ходатайства на проведение дополнительной пожарной экспертизы, эксперимента по резке металла в таких же условиях с болгаркой, запрос в Костромской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Осуждённый утверждает, что в тот день шёл дождь, и это могло повлиять на «поведение» металлических искр при контакте с деревом.

Рассмотрев дело, суд переквалифицировал действия подсудимого со статьи «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» на «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». С учётом этого обстоятельства Сочешкова признали виновным и взыскали с него 183 тысячи рублей за прицеп. Кроме этого, рабочий должен выплатить ещё 1,5 млн рублей — ущерб страховой компании за уничтоженный автобус. Администрация перенаправила жалобу в прокуратуру Костромской области, однако ответ от надзорного органа ещё не пришёл. Мужчина намерен обжаловать решение суда первой инстанции и подал апелляцию в Костромской областной суд. Заседание по пересмотру дела пока не назначено.