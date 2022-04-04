Сварщик пожаловался на суд костромскому губернатору
Кострома, 4 апреля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Сварщик Александр Сочешков пожаловался губернатору Костромской области на несправедливый суд. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM. Претензии мужчины касаются обвинительного приговора, вынесенного Свердловским районным судом Костромы.
Мужчина трудится электрогазосварщиком в костромской компании и до недавнего времени подрабатывал у индивидуального предпринимателя Юрия Мынзата. 25 июня 2020 года рабочий выполнял для него сварку и резку металла. Операция происходила в месте, не ограждённом специальной перегородкой. Неподалёку от рабочей площадки находилась поленница с дровами. Мужчина окончил работу в 18 часов 36 минут. По словам осуждённого, спустя 7 часов — в 01.24 — на площадке начался пожар, в результате которого сгорело имущество Мынзата: полуприцеп, и автобус ПАЗ, принадлежащий Транспортной лизинговой компании. Общая сумма ущерба превысила 1,6 млн. рублей. Осуждённый полагает несправедливым возложение всей ответственности за пожар на себя:
Также мужчина возмущён тем, что судья отклонил ходатайства на проведение дополнительной пожарной экспертизы, эксперимента по резке металла в таких же условиях с болгаркой, запрос в Костромской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Осуждённый утверждает, что в тот день шёл дождь, и это могло повлиять на «поведение» металлических искр при контакте с деревом.
Рассмотрев дело, суд переквалифицировал действия подсудимого со статьи «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» на «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». С учётом этого обстоятельства Сочешкова признали виновным и взыскали с него 183 тысячи рублей за прицеп. Кроме этого, рабочий должен выплатить ещё 1,5 млн рублей — ущерб страховой компании за уничтоженный автобус. Администрация перенаправила жалобу в прокуратуру Костромской области, однако ответ от надзорного органа ещё не пришёл. Мужчина намерен обжаловать решение суда первой инстанции и подал апелляцию в Костромской областной суд. Заседание по пересмотру дела пока не назначено.