Екатеринбург, , 16:11 — REGNUM Из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» возобновят полеты в Горно-Алтайск. Рейсы будет выполнять авиакомпания Red Wings. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт «Кольцово» (сс) alexandergroshev

Первый рейс запланирован на 28 апреля. Он будет выполняться на российском воздушном судне SSJ100 по четвергам и воскресеньям. Вместимость самолета составляет 100 человек.

Отметим, в 2020 году из Екатеринбурга уже производились рейсы в Горно-Алтайск. На Алтай можно было улететь авиакомпаниями «Уральские авиалинии» и «Руслайн».