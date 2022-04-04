Майкоп, , 16:11 — REGNUM Адыгее передали в республиканскую собственность дендрологический парк аммонитов имени Петра Букреева. Уникальную местность в районе поселка Гончарка намерены активно использовать для развития туризма, сообщил глава комитета по туризму и курортам региона Ибрагим Билимготов.

Аммонит Марина Захарова © ИА REGNUM

Он отметил, что парку долгое время не уделялось должного внимания из-за того, что он находился в муниципальной собственности, а у муниципалитета не хватало на его развитие достаточно средств.

«Дендропарк им. Петра Букреева в поселке Гончарка Гиагинского района, которому около 50 лет, — очень перспективный для развития внутреннего туризма объект. <…> Теперь его статус повышен — он передан в республиканскую собственность, и мы будем его и сохранять, и развивать с учетом современных тенденций в туристской и просветительской сферах», — цитирует чиновника ТАСС.

В настоящее время идут работы по созданию мастер-плана. В него будут внесены такие объекты, как пруд, зона катания на водных лыжах, а также предусмотрено развитие инфраструктуры, в том числе создание объектов общепита и торговли.

Известно, что дендропарк в Гончарке был создан в 1970 году по инициативе агронома и председателя совхоза «Лекраспром» Петра Букреева. Парк известен тем, что на его территории растут около 350 видов различных деревьев и кустарников, а также установлены аммониты — огромные реликтовые моллюски.