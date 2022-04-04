Бишкек, 4 апреля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Первомайский районный суд столицы Киргизии прекратил административные дела в отношении ранее задержанных участников антироссийского митинга, передают киргизские СМИ сегодня, 4 апреля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Участников акции протеста против спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины суд оправдал, посчитав, что действия прозападных активистов, обвинявшихся в игнорировании требований сотрудников милиции, не являются правонарушением.

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Напомним, что 2 апреля 2022 года в сквере имени Максима Горького в столице Киргизии милиционеры задержали 20 участников антироссийского марша. Им предъявили обвинение в нарушении статьи «Неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел» Кодекса о правонарушениях.

Отметим, что ранее мэрия Бишкека запретила в период с 1 апреля до 1 июля 2022 года проводить любые акции по темам, связанным с ситуацией вокруг Украины.

Впоследствии Ленинский, Октябрьский, Первомайский и Свердловский районные суды признали законным решение руководства столичного муниципалитета о запрете митингов в поддержку Украины или России.

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