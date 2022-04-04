Ростов-на-Дону, , 16:06 — REGNUM На территории города жизнеобеспечения, который развёрнут в приграничном селе Весело-Вознесенка (Ростовская область), появился полевой модуль центра медицины катастроф. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 4 апреля.

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В мобильном приёмно-сортировочном модуле центра медицины катастроф дежурство несут четыре медика. Специалисты осматривают людей, пересекших границу и обратившихся за медпомощью. При необходимости больных доставляют в многопрофильный полевой госпиталь, работающий на базе одного из лечебных учреждений Неклиновского района.

На пунктах пропуска в Матвеевом Кургане и Весело-Вознесенке работают два городка жизнеобеспечения. Их посетили более 10,5 тысячи мирных жителей Донбасса, эвакуированных в Россию. В палаточных городках беженцы могут отдохнуть, дождаться автобусов или родственников. Людям предоставляют питание.