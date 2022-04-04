Чебоксары, 4 апреля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В Калининском районе Чебоксар завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту убийства. В преступлении обвинили местного жителя, жертвой стал его отец, труп которого, как полагает следствие, был расчленён и выброшен в пруд. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

Фигурантом уголовного дела стал 32-летний житель Чебоксар. Следствие полагает, что 8 ноября 2020 года во время ссоры с 59-етним отцом из-за личных неприязненных отношений он несколько раз ударил его шилом в грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления.

Правоохранители установили, что после преступления обвиняемый расчленил труп, упаковав части тела в пакеты, и вывез, в том числе на общественном транспорте, к пруду в Чебоксарском районе.

«Он соединил части тела с тяжёлыми металлическими предметами и утопил их в пруду», — считает следствие.

В надзорном ведомстве отмечают, что телефон отца обвиняемый подкинул в поезд Чебоксары — Москва, рассказывая всем, что отец якобы выехал на заработки.

Части тела обнаружили спустя почти год. Чебоксарца обвинили в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Дело передано в Калининский районный суд Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Чувашии вынесен приговор по делу об убийстве жительницы Алатыря и расчленении тела: голову выбросили в прорубь. Виновным в преступлении признали супруга погибшей. Решением суда ему назначено 12 лет колонии.

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