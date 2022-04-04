Нижний Новгород, , 16:02 — REGNUM Пятеро медицинских работников из Нижегородской области удостоены государственных наград. Приказ о награждении подписал президент России Владимир Путин, сообщили в региональном министерстве здравоохранения сегодня, 4 апреля.

Орден Пирогова Uralfo.gov.ru

Так заведующему отделением клинической больницы №1 Приволжского окружного медицинского центра Дмитрию Абрамову присвоили звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Главный врач Нижегородской клинической больницы №30 Иван Романов удостоился почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

Заведующих отделениями Приволжского окружного медицинского центра Павла Рыхтика и Нижегородской клинической больницы №13 Сергея Калачева наградили Орденом Пирогова (за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях, сопряжённых с риском для жизни).

А старшая медсестра клинической больницы №13 Нижнего Новгорода Светлана Кабанова удостоилась медали Луки Крымского (за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией).