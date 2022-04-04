Челябинск, 4 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В Челябинске житель Сосновского района отдан под суд за торговлю стеклоомывающей жидкостью. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, гражданин незаконно приобрёл товар, содержащий метиловый спирт. А затем он продавал жидкость в магазине. Всего полицейские изъяли у него 80 литров опасной жидкости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ряде регионов Урала произошли случаи массового отравления людей метанолом. Несколько человек погибли.