Москва, 4 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В Госдуме объяснили выбор Бучи для провокации со стоны киевского режима, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Никонов

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"Предполагаю, что выбор именно этого города для организации провокации связан с высказыванием президента США, назвавшего президента России «butcher» (мясник). Это стало мемом, тут же нашли Бучу», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов в телеграм-канале.

Это политическая, пропагандистская, пиаровская технология, указал парламентарий.

«Наши бывшие западные партнеры и киевский режим — большие мастера в производстве фейков. США и Запад начали войну в Югославии, используя известный фейк в Сребренице. А сейчас сравнение со Сребреницей стало управляющей метафорой при подаче провокации в Буче», — отметил парламентарий.

Россия уже поставила вопрос об этом военном преступлении перед СБ ООН, Великобритания, председательствующая сейчас в ООН, ожидаемо ответила отказом, потому что на Совете безопасности были бы представлены реальные факты и доказательства, в чем западная сторона, безусловно, не заинтересована, продолжил Никонов.

«Надо понимать: в настоящее время идет не противостояние России с Украиной, а война Запада на уничтожение нашей страны, в которой, по их мнению, все средства хороши и допустимы», — констатировал Никонов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Никонов ожидает от Украины провокации на тему химической атаки.