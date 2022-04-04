Нижний Новгород, , 15:56 — REGNUM Двоих молодых людей, которые обвиняются в сожжении часовни в Балахнинском районе, суд отправил под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Нижегородской области.

Пожар в часовне пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

В управлении отметили, что с ходатайством об избрании меры пресечения обвиняемым обратился следователь Балахнинского межрайонного следственного отдела. Вину в совершении инкриминируемых деяний молодые люди признали.

ИА REGNUM напоминает, по версии следствия 29 марта 18-летний и 19-летний молодые люди зашли в помещение часовни на улице Песочной в поселке Большое Козино в нетрезвом виде. Они подожгли пол и бросили в огонь висевшие на стенах иконы. Также обвиняемые повредили иконы и мебель в расположенной рядом купели. В результате часовня была полностью уничтожена.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 148 УК РФ («Незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или проведению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний») и ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога»).