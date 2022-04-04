София, 4 апреля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Приступить к работе на болгарских предприятиях и в сфере обслуживания страны готовы до 70 процентов украинских переселенцев. Об этом 4 апреля со ссылкой на болгарское Агентство занятости сообщает БНР.

PavelD Болгария

Согласно официальной информации, на данный момент для указанной категории граждан Украины предусмотрено около 40 тыс. рабочих мест. При этом официально статус временной защиты в Болгарии уже получили 39 500 граждан Украины.

По предварительным данным, 66% трудоспособных украинских переселенцев имеет высшее образование, 32% — специальное и среднее образование. Четверть беженцев предпочитают работать офисными секретарями, еще 23% хотят занять пост менеджеров в гостиницах. На заводах, фабриках и стройках готово работать не более 13 процентов опрошенных лиц.

Всего с 24 февраля нынешнего года в Болгарию въехали около 144 тыс. граждан Украины. Более половины из них использовали страну как «транзитную зону», переехав в государства Западной Европы.