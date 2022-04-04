Москва, 4 апреля 2022, 15:51 — REGNUM Россия с 9 апреля отменит коронавирусные ограничения на полёты в 52 страны. Об этом 4 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«С 9 апреля мы снимаем ограничение по борьбе с коронавирусной инфекцией, которое распространялось на наши регулярные и чартерные полёты между Россией и рядом других стран», — сказал он.
В список стран, на полёты в которые снимаются ограничения, входят в том числе Китай, Индия и Аргентина. Соответствующий документ подписан 4 апреля.
Мишустин объяснил отмену ограничений тем, что наблюдается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19.