Москва, , 15:51 — REGNUM Россия с 9 апреля отменит коронавирусные ограничения на полёты в 52 страны. Об этом 4 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«С 9 апреля мы снимаем ограничение по борьбе с коронавирусной инфекцией, которое распространялось на наши регулярные и чартерные полёты между Россией и рядом других стран», — сказал он.

В список стран, на полёты в которые снимаются ограничения, входят в том числе Китай, Индия и Аргентина. Соответствующий документ подписан 4 апреля.

Мишустин объяснил отмену ограничений тем, что наблюдается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19.