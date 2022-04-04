Москва, 4 апреля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В Москве состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства Александа Новака с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. На ней были обсуждены меры поддержки федеральным правительством ряда направлений экономики республики. Речь шла в в первую очередь о туризме, сельском хозяйстве, промышленности и текстильном производстве, сообщили 4 апреля в пресс-службе правительства РФ.

Telegram-канал М.-А.Калиматова Встреча вице-премьера А. Новака с главой Ингушетии М.-А. Калиматовым

Как подчеркнул Новак, необходимо сохранить темпы развития региона, которые были достигнуты за 2021 год. В Ингушетии налоговые и неналоговые поступления выросли на 11,3%. Обеспечение стабильного и сбалансированного бюджета является основной задачей, отметил вице-премьер.

«Пришли к общему мнению, что в нынешних непростых условиях, меры господдержки необходимы в знаковых для республики проектах в сферах туризма, сельского хозяйства, промышленности и текстильного производства. Затронули также тему развития потенциала солнечной генерации в Ингушетии», — рассказал по итогам встречи Калиматов в своем Telegram-канале.

Напомним, неделей ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доложил ему о социально-экономической ситуации в республике.

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