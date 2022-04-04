Ярославль, , 16:46 — REGNUM В Ярославле суд вынес обвинительные приговоры девяти сотрудникам колонии, которые обвинялись в превышении должностных полномочий с применением насилия. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд

Уголовное дело бывших сотрудников колонии №1 Владимира Баланова, Игоря Богданова, Алексея Бровкина, Алексея Вихарева, Игоря Камиронова, Ивана Коковина, Александра Семенова, Руслана Цветкова и Максима Яблокова Заволжской районный суд Ярославля начал рассматривать в январе 2022 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM следствие считало, в августе 2016 года он избили одного из заключенных колонии, причем накануне освобождения. Видео избиения появилось в федеральных СМИ в феврале 2021 года, после чего по факту превышения должностных полномочий было возбуждено уголовное дело.29 марта 2022 года экс-сотрудникам колонии вынесли обвинительные приговоры. Им назначено наказание от 3 лёт до 3 лет и 4 месяцев лишения свободы с запретом на работу в правоохранительных органах на срок от 2 лет и 5 месяцев до 2 лет и 7 месяцев.

При этом несколько сотрудников данного дела ранее уже были осуждены за избиение осужденного колонии №1 Евгения Макарова. Так Максим Яблоков получил 4 года и 3 месяца колонии общего режима. Алексей Бровкин и Руслан Цветков по этому же делу получили по 3 года и 5 месяцев.

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