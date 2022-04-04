Краснодар, , 15:46 — REGNUM Участник банды Сергея Зиринова, действовавшей в Краснодарском крае с конца 1990-х, задержан правоохранительными органами. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 4 апреля.

Следственный комитет Sledcom.ru

Фигурант уголовного дела, бывший сотрудник милиции Игорь Нехаенко, находившийся в розыске, был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Краснодарскому краю. В настоящее время он арестован по решению суда. Ему предъявлено обвинение в бандитизме, убийстве, незаконном обороте оружия.

По данным Следственного комитета, в 1999 году Сергей Зиринов и Амбарцум Эйриян создали банду, которая с 2002 по 2013 год совершала нападения на граждан в Анапе и Новороссийске. Банда контролировала значительную часть бизнеса в Анапе.

Сам Зырянов, а также пятеро его соучастников были осуждены в 2016 году к длительным срокам лишения свободы, Эйриян находится в розыске и заочно арестован.