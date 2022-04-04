Москва, 4 апреля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Разработчик игр World of Tanks и World of Warships компания Wargaming объявила об уходе из России и Белоруссии. При этом на время переходного периода, продолжительность которого не уточняется, все её продукты останутся доступными в этих странах. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте 4 апреля.

Wargaming Юбилейный логотип World of Tanks

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«Компания решила, что не будет владеть или управлять каким-либо бизнесом в России и Белоруссии и покинет обе страны. С 31 марта компания передала свой игровой бизнес в России и Белоруссии местному руководству Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming», — отмечено в сообщении.

В компании также добавили, что Wargaming не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем, напротив, в результате этого решения ожидаются существенные убытки.

Wargaming заявила, что в течение переходного периода все её продукты останутся доступными в России и Белоруссии. Также сообщается, что компания начала процесс закрытия своей студии в Минске.

«Мы предоставим максимально возможное выходное пособие и поддержку нашим сотрудникам, которых затронут эти изменения», — подчеркнули в Wargaming.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со спецоперацией на Украине страны Евросоюза, Великобритания, США и ряд других стран мира ввели экономические санкции в отношении России. Из-за этого часть крупных западных компаний были вынуждены временно или совсем прекратить свою деятельность на территории России. В ряде случаев причиной такого решения стало нарушение логистических связей.