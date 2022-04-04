Элиста, , 15:45 — REGNUM В Калмыкии возродят учреждение, которое займётся содержанием, ремонтом и контролем за автодорогами регионального значения. Об этом 4 апреля сообщил министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики Антон Рубанов.

Дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

«Управление автомобильных дорог Республики Калмыкия» в скором времени сможет возобновить свою работу. Это итог совместной работы министерства по строительству транспорту и дорожному хозяйству и руководства КУ РК «Калмдор» — нам удалось значительно снизить долговую нагрузку учреждения. Особо хочу подчеркнуть, что возрождение Калмдора — один из шагов по реанимированию дорожной отрасли республики», — написал Рубанов в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что Антон Рубанов возглавил ведомство осенью 2021 года. До этого назначения он являлся представителем Федерального центра строительного контроля («РосСтройКонтроль») по Республике Калмыкия.