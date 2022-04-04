Фролово, Волгоградская область, , 15:48 — REGNUM Наказание за убийство двух человек в 2003 году понесёт 42-летний житель Фролово Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Колючая проволока забора возле колонии Сергій Ткаченко

Тело 51-летней женщины и её 50-летнего сожителя без сознания были обнаружены в их доме во Фролово в начале января 2003 года. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался через некоторое время в районной больнице. Раскрыть преступления по «горячим» следам не удалось.

В 2022 году эксперты-криминалисты провели дополнительную генетическую экспертизу одежды потерпевших и обнаружили несколько пятен крови, принадлежащих неизвестному лицу. Проверив результаты по базам данных правоохранительных органов, следствие установило личность предполагаемого убийцы — им оказался житель Фролово, неоднократно судимый и отбывавший наказание в местах лишения свободы. После задержания он признался в причастности к убийству и подробно рассказал, что познакомился с погибшими на улице недалеко от собственного дома. Сожители пригласили молодого человека в гости, хозяйка попросила его прибить карниз. Между хозяином и злоумышленником произошел конфликт, он избил мужчину молотком, а женщину, ставшую свидетельницей случившегося, задушил.

Приговором суда виновному назначено 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.