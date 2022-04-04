Челябинск, 4 апреля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В Челябинской области сотрудники полиции пресекли работу 475 нелегальных пунктов приёма цветного и чёрного металлолома. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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330 участников этой незаконной деятельности были привлечены к административной ответственности. Размер штрафов для провинившихся может быть от полутора до двухсот тысяч рублей.

Кроме того, в пунктах обнаружили чугунные крышки от люков, медный кабель и некоторые другие предметы, которые являются предметом хищения по 11 ранее возбуждённым уголовным делам. Также коммерсантам предстоит отвечать в уголовном порядке за незаконное предпринимательство.