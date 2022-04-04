Москва, , 15:38 — REGNUM Идеи возвращения к золотому, биметаллическому (золото+серебро) или мультиметаллическому стандарту обсуждается в мире уже более 30 лет, с тех пор, как США стали бесконтрольно наращивать эмиссию и внешний долг, параллельно сокращая долю экспортируемых товаров и услуг в своем ВВП, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

«Было понятно, что долларов в мире уже столько, что Америке не только золотого запаса, но и всей ее собственности не хватит для того, чтобы обеспечить такую денежную массу. Но против возврата к опоре на металлы было немало вполне рациональных доводов.

Во-первых, объемы добычи драгоценных металлов ограниченны, и значительная часть продукции используется в практических целях, в частности, в электронике, медицине, ювелирных изделиях.

То есть, металлические резервы стран не смогут нарастать в том же темпе, в котором рост экономики требует наращивания денежной массы.

Таким образом, либо экономика будет искусственно тормозиться, либо реальное золотое содержание денег будет постоянно падать.

Более того, скупая металл в резервы, центробанки будут создавать искусственный дефицит, так что для технических целей его будет не хватать. Не стоит забывать, что сейчас драгоценные металлы торгуются на биржах, и колебания их цен довольно значительны.

То же золото, например, за последние четыре года подорожало на 50%, а в период кризиса 2008−2012 гг. падало на 60%. Что будет, если ЦБ возьмут на себя обязательство обменивать свои деньги на металлы по требованию предъявителя, как это было во времена золотого стандарта.

Биржевая цена, вероятно, стабилизируется у отметок, зафиксированных ЦБ. Или резервы центробанков будут выкачаны потребностями рынка, потому что на бирже металл можно будет продать выгоднее.

В то же время, золотые запасы между центробанками мира распределены отнюдь не пропорционально их доле в мировом производстве.

И самые большие запасы именно монетарного золота как раз у США, много десятилетий имеющих отрицательное сальдо внешней торговли и дефицитные бюджеты. Не думаю, что среди развитых и ведущих развивающихся экономик такая модель встретит понимание», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, возобновление четкой привязки денежных средств к «золотому стандарту» вполне возможно, поскольку это даёт немало плюсов, заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

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