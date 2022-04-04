Буэнос-Айрес, , 15:49 — REGNUM Президент Чили Габриэль Борич прибыл 3 апреля в Аргентину в рамках своей первой официальной зарубежной поездки. Об этом сообщает новостное агентство Perfil.

Габриэл Борич Mediabanco Agencia — Debate Anatel

В рамках визита Борич встретится с президентом Аргентины Альберто Фернандесом, а также вице-президентом Кристиной Киршнер. Борича сопровождают министр иностранных дел Чили Антониа Уррехола, председатель сената Альваро Элисальде, председатель палаты депутатов Рауль Сото, а также ряд оппозиционных депутатов, бизнесменов и членов Верховного суда.

В программу первого дня визита включена церемония возложения цветов к памятнику освободителя Хосе де Сан-Мартина, торжественный обед в президентском дворце с Альберто Фернандесом, встреча министров Аргентины и Чили. Завершится день ужином и концертом в культурном центре Буэнос-Айреса вместе с вице-президентом Киршнер.

5 апреля Борич встретится с аргентинскими бизнесменами, министром производства, секретарем по международным экономическим отношениям и министром энергетики.

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