Буэнос-Айрес, 4 апреля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Президент ЧилиГабриэль Борич прибыл 3 апреля в Аргентину в рамках своей первой официальной зарубежной поездки. Об этом сообщает новостное агентство Perfil.

Mediabanco Agencia — Debate Anatel Габриэл Борич

В рамках визита Борич встретится с президентом АргентиныАльберто Фернандесом, а также вице-президентом Кристиной Киршнер. Борича сопровождают министр иностранных дел ЧилиАнтониа Уррехола, председатель сенатаАльваро Элисальде, председатель палаты депутатовРауль Сото, а также ряд оппозиционных депутатов, бизнесменов и членов Верховного суда.

В программу первого дня визита включена церемония возложения цветов к памятнику освободителя Хосе де Сан-Мартина, торжественный обед в президентском дворце с Альберто Фернандесом, встреча министров Аргентины и Чили. Завершится день ужином и концертом в культурном центре Буэнос-Айреса вместе с вице-президентом Киршнер.

5 апреля Борич встретится с аргентинскими бизнесменами, министром производства, секретарем по международным экономическим отношениям и министром энергетики.