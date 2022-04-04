4 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили сообщение издания Welt о том, что Германия не будет поставлять украинской стороне боевые машины пехоты Marder.

Мирослава Романенко, , 16:09 — REGNUM Германия не будет поставлять украинской стороне боевые машины пехоты Marder. Об этом пишет издание Welt со ссылкой на свои источники.

Армия Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным СМИ, Украина просила 100 единиц БМП данного типа. Запрос поступил на минувшей неделе. Однако затем министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в ходе телефонного разговора с украинским министерством обороны отклонила данную просьбу.

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7». Также новость обсудили на страницах украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кристина Ламбрехт Федеральное министерство обороны Германии

«Лишних не нашлось?» — не без сарказма поинтересовался Mika A.

«Шольц стал во что-то врубаться», — выразила предположение Лариса З.

«Куда им свежая техника? Только хлам со времен ВОВ (Великой Отечественной войны. — М. Р.)», — отреагировал Zarub M.

«Люди в Германии скоро отправят своё правительство на Украину», — смеется Александра Александровна.

«Европа открывает глаза. Если они не откроют их полностью, то они увидят, как НАТО будет бомбить Европу. Не зря НАТО разместили во всех странах Европы», — добавил «Клон».

"[Ложь]. Втихаря поставляют. Чтоб народ на вилах не вынес, сказали, что не будут», — возразил «Своих Не Бросаем».

«Вряд ли. Машины не обкатаны в боевых действиях, а если вдруг конфуз? Скандал будет страшный, потому и не поставляют. Да и не только они», — ответил ему Vadim V.

«Это на словах. На деле могут и отправить», — также добавил CatMeg.

Немецкий солдат в боевой машине пехоты Marder U.S. Department of Defense

«Да это всё… [ложь] о поставках… Чем заправлять??? Как учить… управлению такими машинами??? ППШ (пистолет-пулемёт Шпагина. — М. Р.), [пулемет] «Максим», лук и арбалет. Может, потом копья пойдут в дело», — иронизирует Игорь А.

«Они не хотят, чтобы это оружие у России оказалось, как «Джавелины» и «Стингеры», «Хамви» (американский армейский вседорожник. — М. Р.) и прочее, прочее, прочее», — выразил предположение Дмитрий П.

«Значит, дадут какое-то другое», — отметил Леонид Б.

«Разве можно им верить?» — подытожила Miya M.

Отметим, в оборонном ведомстве Германии информацию подтвердили, а отказ предоставлять Киеву БМП объяснили тем, что все БМП Marder связаны обязательствами в рамках Североатлантического альянса и вопрос их вывода с позиций, соответственно, должен решаться в рамках НАТО.