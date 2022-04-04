Владимир, 4 апреля 2022, 15:37 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы два пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
4 апреля выявлено 166 новых случаев заражения коронавирусом – на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 147 тыс. 955 случаев заражения.
После выздоровления выписаны 140 тыс. 356 пациентов, в том числе 1025 – за последние сутки.
За весь период скончался 3371 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая.