Владимир, 4 апреля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы два пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Admtyumen.ru Лабораторные исследования на коронавирус

4 апреля выявлено 166 новых случаев заражения коронавирусом – на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 147 тыс. 955 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 140 тыс. 356 пациентов, в том числе 1025 – за последние сутки.

За весь период скончался 3371 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая.